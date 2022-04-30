​Окупанти масово крадуть зерно на окупованих територіях і намагаються... документально оформити грабіж, - МінАП

Такі грабежі можуть загрожувати певними проблемами з продовольством на нині тимчасово непідконтрольних Україні територіях.

Російські загарбники масово крадуть зерно у фермерів на окупованих українських територіях

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства.

У відомстві кажуть - отримують останнім часом багато інформації про ці випадки від фермерів.

"Увесь агробізнес, який традиційно спілкується між собою, знає про ці факти. Я особисто це чую від багатьох власників елеваторів, які перебувають на окупованих територіях. Йдеться про відвертий грабіж, який іноді навіть намагаються документально оформити, навіть скласти якісь акти. І це відбувається скрізь на окупованих територіях – особливий сплеск спостерігається протягом останніх двох тижнів", – розповів міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський в інтерв’ю телеканалу "Настоящее время".

За словами Сольського, це нагадує 30-ті роки ХХ століття і вкотре показує справжнє обличчя російського загарбника.

Такі грабежі можуть загрожувати певними проблемами з продовольством на нині тимчасово непідконтрольних Україні територіях, додав міністр.

"На півдні скоро буде урожай пшениці. Але фермери в цій ситуації цілком можуть сказати: "ось вам ключі від трактора – їдьте збирайте самі, якщо хочете", – сказав Сольський.

На думку глави Мінагрополітики, для росіян цей шлях закінчиться однозначно погано.

Нагадаємо, за інформацією міністерства, РФ украла сотні тисяч тонн зерна на окупованих територіях.

Депутати Красноярського краю РФ хочуть незаконно вивозити зерно з території Херсонської області, щоби вирішити проблеми власного продовольчого фонду. На їхню ініціативу відреагувало українське МЗС.