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За суботу захисники сходу України знищили літак та 81 окупанта

Ворог атакував позиції шість разів. 

За суботу захисники сходу України знищили літак та 81 окупанта
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/24th.brigade

За 30 квітня російські війська здійснили шість атак в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Втрати ворога за цим напрямком сьогодні складають:

  • собового складу – 81
  • танки – 3
  • БМП – 6
  • БТР – 5
  • мінометний розрахунок – 1
  • АТТ (артилерійський тягач) – 5
  • літаків – 1
  • БПЛА – 1

Нагадаємо, на Донецькому напрямку ворог веде активні бойові дії практично вздовж всієї лінії зіткнення. Не припиняються авіаційні удари та артилерійські обстріли позицій українських захисників. За даними Генштабу ЗСУ, основні зусилля противника зосереджені на веденні наступальних дій на Лиманському, Сєверодонецькому, Попаснянському і Курахівському напрямках з метою взяття під повний контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та, імовірно, здійснення подальшого наступу на Лиман, Слов’янськ та Барвінкове

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