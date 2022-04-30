Евакуацію людей з Попасної призупинили, ризикувати не можемо, - Гайдай

З Попасної призупинили евакуацію жителів.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, вивезення людей затримають доти, поки "повністю не буде інформації щодо вчорашньої події з обстрілом ворожою ДРГ нашого евакуаційного транспорту".

"На перевірку безпечності маршруту (можливо, нового) потрібен час. Ризикувати ми не можемо", - додав Гайдай.

Керівник Луганщини також повідомив, що з Лисичанська та Сєвєродонецька змогли нині вивезти 40 людей.

"До Дніпра сьогодні виїхало 35 лисичан, з них чотири дитини. З Сєвєродонецька автобус рушив майже порожнім - лише п‘ятеро місцевих вирішили їхати в безпеку", - уточнив Сергій Гайдай.

Він повідомив, що для тих жителів області, котрі залишилися, завезено гуманітарні вантажі, які вже доставляють по бомбосховищах.

Нагадаємо, українські військові змогли потрапити на місце зникнення двох евакуаційних автобусів біля Попасної на Луганщині. Один автобус розстріляли окупанти, тут знайшли сліди крові, але людей немає. Інший транспортний засіб зник, відсутній зв'язок із водієм.