Військові знайшли два евакуаційні автобуси біля Попасної, які розстріляли окупанти

Українські військові змогли потрапити на місце зникнення двох евакуаційних автобусів біля Попасної на Луганщині.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Один автобус розстріляли окупанти, у ньому є сліди крові, але людей там немає. Інший автобус зник — з водієм зв'язку теж немає.

Подробиці події розповів волонтер, якому вдалося вирватися. Він зміг вийти на зв’язок, проте наразі невідомо, де він перебуває. Загалом у Попасній ситуація надважка, вуличні бої тривають, в укриттях ще багато мирних людей.

Раніше в Попасній на Луганщині російські війська обстріляли два евакуаційні автобуси.

Нагадаємо, що з Лисичанська представники української влади 30 квітня евакуювали 35 жителів, серед яких діти, із Сєвєродонецька – п’ятьох.