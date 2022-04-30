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Військові знайшли два евакуаційні автобуси біля Попасної, які розстріляли окупанти

Подробиці події розповів волонтер, якому вдалося вирватися.

Військові знайшли два евакуаційні автобуси біля Попасної, які розстріляли окупанти
Попасна
Фото: Сергій Гайдай Telegram

Українські військові змогли потрапити на місце зникнення двох евакуаційних автобусів біля Попасної на Луганщині. 

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Один автобус розстріляли окупанти, у ньому є сліди крові, але людей там немає. Інший автобус зник — з водієм зв'язку теж немає.

Подробиці події розповів волонтер, якому вдалося вирватися. Він зміг вийти на зв’язок, проте наразі невідомо, де він перебуває. Загалом у Попасній ситуація надважка, вуличні бої тривають, в укриттях ще багато мирних людей.

Раніше в Попасній на Луганщині російські війська обстріляли два евакуаційні автобуси.

Нагадаємо, що з Лисичанська представники української влади 30 квітня евакуювали 35 жителів, серед яких діти, із Сєвєродонецька – п’ятьох.

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