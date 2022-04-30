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Окупанти хочуть повертати депортованих маріупольців для роботи на будівництві, - Андрющенко

Відомі факти примусу рятувальників, пожежників.

Окупанти хочуть повертати депортованих маріупольців для роботи на будівництві, - Андрющенко
Фото: EPA/UPG

Росіяни хочуть повертати депортованих мешканців Маріуполя для будівельних робіт в місті, ймовірно для створення воєнної бази в районі порту. 

Про це у Телеграм написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. 

"Вчора ватажок Пушилін анонсував “Велике будівництво” в Маріуполі при підтримці росії. Сьогодні почали надходити повідомлення від людей, яких було депортовано в росію і які отримали статус “укриття від війни” або “біженця”. Почались обдзвони від іміграційних служб в регіонах, де їх повідомляють, що найближчим часом вони будуть зобов'язані повернутись в Маріуполь на “Велике будівництво”. Росія у всій красі. Питання, що саме вони будуть робити та будувати. Окрім військової бази в порту ніяких інших ідей не спадає на думку", - написав він.

Також, за словами Андрющенка, в зв'язку з катастрофічною нестачею мінімально кваліфікованих кадрів в комунальній сфері, окупанти посилили “пошук” силами фсб комунальніків та працівників бюджетної сфери в Мангушському та Нікольському районах, особливо на узбережжі. В разі відмови працювати забирають примусово до Маріуполя і через застосування фізичного впливу примушують до співпраці. Відомі факти примусу рятувальників, пожежників.

Як заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, світ готовий допомогти врятувати людей в Маріуполі від російських бомбардувань, але російська сторона відкидає всі пропозиції.

Окупанти вивезли з Маріуполя до Росії частину вцілілих апаратів ШВЛ, які вкрай потрібні при лікуванні тяжкохворих ковідних пацієнтів. 

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