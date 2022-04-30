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Гайдай назвав три напрямки на Луганщині, де тривають важкі бої

Російські окупанти безперервно обстрілюють міста і села.

Гайдай назвав три напрямки на Луганщині, де тривають важкі бої
Фото: t.me/luhanskaVTSA

Російські окупанти на Луганщині хочуть здолати оборону ЗСУ на Попаснянському напрямку, у Гірській громаді та в Рубіжному.

Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив 30 квітня в ефірі єдиного телемарафону новин, повідомляє 24 канал.

Загарбники найбільше зараз штурмують такі напрямки:

  • Попаснянський;
  • напрямок Гірської громади з боку Золотого;
  • напрямок Рубіжного на Сєвєродонецьк.

Російські окупанти безперервно обстрілюють населені пункти Луганщини. Та, попри зусилля ворогів, ЗСУ міцно тримають оборону. Успіхів окупанти не мають, уточнив Гайдай.

Нагадаємо, що за 29 квітня російські військові зруйнували та пошкодили 20 будинків та дві школи в Луганській області.

Вранці 30 квітня у Попасній на Луганщині російські війська обстріляли два евакуаційні автобуси.

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