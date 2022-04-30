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З 1 травня у Мелітополі окупанти планують запустити «Сбербанк» та ввести в обіг рублі

Українських банківських співробітників відправляють на навчання у Ростов-на-Дону.

З 1 травня у Мелітополі окупанти планують запустити «Сбербанк» та ввести в обіг рублі
Фото: Пресслужба міськради Мелітополя

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області війська РФ планують запустити роботу «Сбербанку Росії» та ввести в обіг рублі. Про це повідомляє пресслужбаЗапорізької обласної військової адміністрації.

«У Мелітополі з 1 травня окупанти хочуть ввести в готівковий обіг рублі. Для реалізації свого плану вчора вони збирали колишніх співробітників банківської системи, які стали колаборантами. Окупанти планують відправити їх у Ростов-на-Дону на навчання, а потім на базі українського "Ощадбанку" запустити роботу "Сбербанку Росії"», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-які спроби перевести українські тимчасово окуповані території на рублі означатимуть, що Росія сама від цього постраждає.

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