З 1 травня у Мелітополі окупанти планують запустити «Сбербанк» та ввести в обіг рублі

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області війська РФ планують запустити роботу «Сбербанку Росії» та ввести в обіг рублі. Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

«У Мелітополі з 1 травня окупанти хочуть ввести в готівковий обіг рублі. Для реалізації свого плану вчора вони збирали колишніх співробітників банківської системи, які стали колаборантами. Окупанти планують відправити їх у Ростов-на-Дону на навчання, а потім на базі українського "Ощадбанку" запустити роботу "Сбербанку Росії"», - йдеться у повідомленні.