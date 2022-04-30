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Укрзалізниця призначила 4 додаткові евакуаційні рейси на 30 квітня

"Час відправлення може змінюватись", – наголосили в УЗ.

Укрзалізниця призначила 4 додаткові евакуаційні рейси на 30 квітня
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на суботу, 30 квітня. Компанія призначила на сьогодні додатково 4 рейси.

Евакуаційні поїзди на 30 Квітня:

  • 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
  • 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро

В Укрзалізниці зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно уважно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

Нагадаємо, з 1 травня Укрзалізниця запускає новий поїзд сполученням Київ – Хелм – Київ. Поїзд №23/24 відправлятиметься з Києва о 22:49 та прибуватиме до Хелма (Польща) об 11:30. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з 2 травня о 16:05 та прибуватиме до Києва о 07:29.

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