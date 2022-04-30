"Час відправлення може змінюватись", – наголосили в УЗ.
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Укрзалізниця призначила 4 додаткові евакуаційні рейси на 30 квітня
Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на суботу, 30 квітня. Компанія призначила на сьогодні додатково 4 рейси.
Евакуаційні поїзди на 30 Квітня:
- 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
- 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
- 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
В Укрзалізниці зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно уважно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.
Нагадаємо, з 1 травня Укрзалізниця запускає новий поїзд сполученням Київ – Хелм – Київ. Поїзд №23/24 відправлятиметься з Києва о 22:49 та прибуватиме до Хелма (Польща) об 11:30. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з 2 травня о 16:05 та прибуватиме до Києва о 07:29.
Темы: евакуація, потяги, додаткові потяги, Укрзалізниця