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Укрзалізниця запускає новий поїзд сполученням Київ – Хелм – Київ

По станції Хелм організоване хабове сполучення з Варшавою

Укрзалізниця запускає новий поїзд сполученням Київ – Хелм – Київ
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця призначає з 1 травня новий поїзд сполученням Київ – Хелм – Київ.

Про це повідомили у держпідприємстві.

Поїзд №23/24 відправлятиметься з Києва о 22:49 та прибуватиме до Хелма об 11:30. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з 2 травня о 16:05 та прибуватиме до Києва о 07:29.

Для зручності пасажирів по станції Хелм організоване хабове сполучення з Варшавою: пасажири, які прибувають до Хелма, можуть швидко пересісти на поїзд до Варшави, який відправляється о 13:11 та прибуває до Варшави о 16:11.

“Аналогічний маршрут можливий і в зворотному напрямку: з Варшави поїзд польської залізниці вирушає о 12:18 і прибуває до Хелма о 15:31, що дає пасажирам достатньо часу для зручної пересадки на поїзд з Хелма до Києва”, – йдеться у повідомленні.

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