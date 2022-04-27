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Україна щомісяця потребує $5 млрд, МВФ уже створив спецрахунок, – Шмигаль

Кошти потрібні для виконання соціальних та гуманітарних зобовʼязань. 

Україна щомісяця потребує $5 млрд, МВФ уже створив спецрахунок, – Шмигаль
Фото: t.me/Denys_Smyhal

Україна щомісячно потребує $5 млрд допомоги партнерів для виконання всіх соціальних та гуманітарних зобовʼязань. Про це в ефірі телемарафону повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, пише "Укрінформ".

За його словами, Міжнародний валютний фонд уже створив спеціальних рахунок, на який партнери України перераховуватимуть кошти для підтримки задоволення платіжного балансу, бюджетних потреб та стабілізації економіки. 

"Ми озвучуємо цифру, яка підтверджена Міжнародним валютним фондом і Світовим банком, – 5 мільярдів доларів щомісячно. Це ті кошти, які потребує бюджет України для того, щоб виконати всі соціальні та гуманітарні зобов’язання перед мешканцями нашої держави, що потерпають від війни", – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, директорка МВФ Крісталіна Георгієва минулого тижня заявила, що фонд працює з країнами-членами для забезпечення фінансування через різні канали підтримки України, віддаючи пріоритет грантам, а не позикам. За її словами, Україна потребує 5 мільярдів доларів щомісяця, щоб покривати основні державні послуги та підтримувати функціонування своєї економіки.

Станом на 15 березня війна Росії завдала українській економіці збитків більш ніж на $500 млрд. 

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