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Київщина вже отримала перші 400 млн гривень на відновлення пошкодженого житла

Наразі в області триває відновлення електроенергії, водопостачання та інтернету.

Київщина вже отримала перші 400 млн гривень на відновлення пошкодженого житла

Київська область отримала першу субвенцію на відновлення житла у розмірі 400 мільйонів гривень. Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко

«Це вікна в домах, покрівлі, прибирання, дороги і так далі. Для того, щоб ті будівлі, які ще цілі, в яких треба просто, наприклад, вставити вікна – ми могли їх вставити швидко і люди могли переїхати і проживати», – говорить він.

За його інформацією, наразі в області триває відновлення електроенергії, водопостачання та інтернету.

«Ми розуміємо, що наступним етапом треба відновити будинки, які можна швидко відновити», – зазначив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше Тимошенко заявив, що для відшкодування збитків за зруйноване внаслідок воєнних дій житло громадяни можуть подати заявку через застосунок «Дія» або звернутися до ЦНАПу.

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