На Київщині розчищено 300 км доріг, на Харківщині під’єднали до електрики ще 2200 споживачів

У Київській області відновлено рух на семи переправах.

У деокупованому Ірпені на сьогодні розчищено 113 км доріг та вулиць, у Бучі – понад 30 км, у Бородянці – 20 км, у Ворзелі – 8 км, у Гостомелі – 4 км. Загалом вдалося розчистити понад 300 км доріг та вулиць Київщини, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«У Київській області відновлено рух на семи переправах. Продовжуються роботи з облаштування восьми переправ біля зруйнованих мостів», – також додав він.

За його даними, упродовж місяця буде відновлено переправу на трасі М-21 у Житомирській області.

Тим часом у Броварах, де було знеструмлено 72% міста, послуги з електро – та водопостачання відновлені у повному обсязі.

Повністю запущено зусиллями Ірпіньводоканалу і водопостачання в Бучі. А у Бородянці найближчим часом фахівці зможуть повністю відновити роботу каналізаційної системи.

Станом на зараз підрозділи ДСНС повноцінно запрацювали у звільнених Чорнобилі, Іванкові та Димері.

А у Харкові, проінформував Тимошенко, відновлено газопостачання п'яти житлових будинків, що були пошкоджені під час обстрілів.

«Комунальники приводять до ладу житловий фонд Харкова: закривають вікна, ремонтують покрівлі, мережі водопостачання та опалення, прибирають парки», – розповів він.

Також до електропостачання під’єднали 2200 споживачів у Дергачах. А у селах Ємці та Шовкопляси газопостачання повністю відновлено всім абонентам.

На постраждалій від дій окупантів Чернігівщині, де пошкоджено понад 600 км доріг і 20 мостів, дорожники відновили проїзд біля чотирьох зруйнованих споруд, організувавши тимчасові об'їзди.

Крім того, на трьох штучних спорудах Чернігівщини тривають роботи. Водночас розпочаті роботи з ямкового ремонту на транспортних коридорах, що ведуть до Києва.

Заступник керівника ОП проінформував і про стан справ на Сумщині. «Спеціалісти обстежують постраждалі від бомбардувань житлові будинки. У всіх територіальних громадах області проводиться тимчасове під'єднання до електричних мереж», – зазначив він.

Нагадаємо, що раніше міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, відвідавши Харківщину, говорив про відновлення аварійних ремонтних робіт основних доріг у напрямку, який не встигли відремонтувати в рамках програми Президента Зеленського «Велике будівництво» в попередні роки.