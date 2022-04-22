​На Харківщині прикордонники "навели" ЗСУ на дислокацію окупантів - ворогів і техніку знищили, - ДПСУ

На Харківщині прикордонники отримали інформацію про місця зосередження російських окупантів і передали її Збройним силам України.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі.
"Прикордонники здобули інформацію про місця зосередження противника в декількох населених пунктах області, у тому числі їхніх засобів ППО та артилерії. Перевіривши ці дані, охоронці кордону одразу передали інформацію побратимам зі Збройних сил України", - зазначили в ДПСУ.
Українські бійці нанесли за отриманими координатами вогневе ураження. Вдалося ліквідувати чималу кількість окупантів, а також три одиниці реактивної системи залпового вогню та систему ППО.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, від початку війни в Україні загинули щонайменше 21,2 тис. окупантів.