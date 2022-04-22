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​На Харківщині прикордонники "навели" ЗСУ на дислокацію окупантів - ворогів і техніку знищили, - ДПСУ

"У підсумку знищено чимало орків, 3 одиниці РСЗВ та систему ППО", - повідомили в Держприкордонслужбі.

​На Харківщині прикордонники "навели" ЗСУ на дислокацію окупантів - ворогів і техніку знищили, - ДПСУ
Фото: dpsu.gov.ua

На Харківщині прикордонники отримали інформацію про місця зосередження російських окупантів і передали її Збройним силам України. 

Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

"Прикордонники здобули інформацію про місця зосередження противника в декількох населених пунктах області, у тому числі їхніх засобів ППО та артилерії. Перевіривши ці дані, охоронці кордону одразу передали інформацію побратимам зі Збройних сил України", - зазначили в ДПСУ.

Українські бійці нанесли за отриманими координатами вогневе ураження. Вдалося ліквідувати чималу кількість окупантів, а також три одиниці реактивної системи залпового вогню та систему ППО.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, від початку війни в Україні загинули щонайменше 21,2 тис. окупантів.

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