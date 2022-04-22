У ЗСУ зараз більше танків, ніж у росіян в Україні, - джерела в Пентагоні

Їх відбивають в окупантів або ж поставляють партнери.

Українські Збройні сили зараз мають більше танків в Україні, ніж росіяни.

Про це з посиланням на джерела у Пентагоні пише американське видання The Washington Post. .

«Зараз в українців в Україні більше танків, ніж у росіян… і вони, безумовно, мають право їх використовувати», – сказав чиновник на умовах анонімності.

При цьому він зазначив, що порівняльна кількість танків сама по собі не є визначальним фактором того, чия сторона має перевагу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українська армія наприкінці березня мала більше танків ніж коли почалася війна, тому що вона постійно захоплює їх у Росії.

21 квітня стало відомо, що Словенія надасть Україні велику кількість танків.