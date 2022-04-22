Відмова від Великоднього перемир'я показала справжнє ставлення РФ до християнської віри, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловився про відмову керівництва Росії на пропозицію про "Великоднє перемир'я".

Про це він згадав у вечірньому відеозверненні.

"На жаль, Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемирʼя. Це дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри. До одного з найбільш радісних та важливих свят", - сказав Зеленський.

"Але ми зберігаємо надію. Надію на мир, надію на те, що життя переможе смерть. Завтра для християн східного обряду – страсна пʼятниця. Найскорботніший день року. День, коли все, що можна робити в житті, буде важити менше, ніж молитва. Окрім одного... Окрім захисту Батьківщини. Окрім захисту товаришів в бою", - додав президент.

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав організувати "Великоднє перемир'я", припинити кровопролиття та "відкрити вікно для діалогу та миру". Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Росію почути генсека ООН та зреагувати на його пропозицію.

Раніше до Великоднього перемир'я в Україні, яке має сприяти переговорам і миру, закликав також Папа Римський Франциск.

РФ відмовилася від "Великоднього перемир'я", а керівництво країни-агресорки пояснило заклик "бажанням київських націоналістів отримати передишку" та "розпустити більше фейків про російських солдат".

Окупанти також поширюють інформацію про “обстріл православних храмів у Великодню ніч націоналістами”. Це нібито має відбутися в 5 областях: Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській і Харківській. З огляду на це, митрополит Київський та всієї України Епіфаній благословив змінювати час служб на Пасху.

Мінкультури запрошує віруючих на Великдень молитися онлайн.