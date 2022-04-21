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РФ відмовилася від "Великоднього перемир'я"

Керівництво Росії пояснило заклик до перемир’я бажанням “київських націоналістів” отримати передишку та розпустити більше “фейків” про російських солдат.

РФ відмовилася від "Великоднього перемир'я"
Сергій Кислиця
Фото: скрін відео

Росія відмовилася від пропозиції генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гуттеріша про введення в Україні чотириденної Великодньої гуманітарної паузи. Про це повідомив у Twitter постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. 

“Гуттеріш закликав встановити з 21 квітня «великоденну гуманітарну паузу» для організації гуманітарних коридорів і евакуації цивільних. Позиція московського фюрера була озвучена вже через кілька годин на Радбезі", – йдеться у повідомленні.

Також дипломат запропонував послухати цинічне формулювання відмови керівництва країни-агресора від перемир'я, опублікувавши відповідні кадри.

Крім того, Кислиця відреагував на некоректне висловлювання прессекретаря генсека ООН Стефана Дюжарріка щодо того, що РФ нібито теж є однією з країн-засновниць Організації. Така теза звучала в заяві ООН про те, що Гутерріш направив запити Україні та Росії стосовно його прохання про аудієнції з главами держав.

"Упс! Який ляп! Слід пам'ятати: ані Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка, що зберегла своє міністерство закордонних справ в 1945 році, ані РФ не була присутня в Сан-Франциско і не підписувала Статут. Якщо офіс Стефана Дюжарріка покаже підпис РРФСР в Сан-Франциско, я назву це фальсифікацією. РФ не є членом-засновником!" – йдеться в публікації.

Постпред України нагадав, що РФ не підписувала Статут ООН і висловив надію, що Секретаріат Організації "надалі не буде ставити себе в незручне становище".

Нагадаємо, раніше генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав організувати Великоднє перемир'я, припинити кровопролиття та "відкрити вікно для діалогу та миру". Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Росію почути Гутерріша та зреагувати на його пропозицію – оголосити в Україні Великоднє перемир'я. 

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