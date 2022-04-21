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​Міністри фінансів та голови центробанків ряду країн G20 бойкотували виступ представника РФ

Іспанські, французькі та німецькі чиновники демарш не підтримали.

​Міністри фінансів та голови центробанків ряду країн G20 бойкотували виступ представника РФ
Джанет Йєллен
Фото: EPA/UPG

Ряд міністрів фінансів та керівників центральних банків покинули засідання G20 під час виступу міністра фінансів Росії Антона Силуанова.

Про це повідомляє The new York Times.

Серед тих, хто також вийшов із зустрічі, були міністр фінансів США Джанет Йєллен, голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл, президент Європейського центрального банку Крістін Лагард, керівник Банку Англії Ендрю Бейлі, та віцепрем'єр та міністр фінансів Канади Христя Фріланд, а також запрошений до участі в засіданні міністр фінансів України Сергій Марченко. 

Силуанов і російські чиновники брали участь віртуально. Деякі міністри фінансів і керівники центральних банків, які також брали участь дистанційно, вимикали камери, коли виступав представник Росії. 

Як повідомляє Bloomberg, іспанські, французькі та німецькі чиновники виступ Сілуанова не бойкотували. 

Іспанія очолює Міжнародний валютно-фінансовий комітет – головну керівну групу 190 країн-членів Міжнародного валютного фонду, до складу якої входять центральні банкіри та міністри фінансів – і, отже, не була в змозі залишити зустріч. 

При цьому міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що було б краще, якби російська делегація не відвідувала засідання G-20.

Раніше президент США Джо Байден закликав виключити Росію з G20, однак ініціатива не знайшла достатньої підтримки. Як зазначають аналітики Reuters, на це рішення накладуть вето інші ключові держави Двадцятки, включаючи Китай, Індію і Саудівську Аравію.

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