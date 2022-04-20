Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Війська РФ обстріляли "Градами" район Кривого Рогу
Війська РФ обстріляли "Градами" район Кривого Рогу
​"Угорський народ не може платити за цю війну", – Сіярто про санкції ЄС проти російських нафти та газу
​"Угорський народ не може платити за цю війну", – Сіярто про санкції ЄС проти російських нафти та газу
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
На Луганщині нацгвардієць збив ворожий безпілотник з автомата Калашникова
На Луганщині нацгвардієць збив ворожий безпілотник з автомата Калашникова
Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Азов» показав фото дітей у бункері «Азовсталі» і просить світ організувати їх евакуацію
«Азов» показав фото дітей у бункері «Азовсталі» і просить світ організувати їх евакуацію
18 квітня Збройні сили знищили сім повітряних цілей, зокрема, Су-30
18 квітня Збройні сили знищили сім повітряних цілей, зокрема, Су-30
У центрі Києва знайшли розтяжку з гранатою
У центрі Києва знайшли розтяжку з гранатою
ГоловнаСвіт

Німеччина припинить імпорт нафти з Росії до кінця року

Бербок сказала, що Німеччина також повністю відмовляється від імпорту російських енергоресурсів. 

Німеччина припинить імпорт нафти з Росії до кінця року
Лавров і Бербок
Фото: EPA/UPG

Німеччина припинить імпорт нафти з Росії до кінця цього року. Відповідну заяву зробила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок після зустрічі з балтійськими колегами. Про це пише Reuters.

"Тому я чітко та недвозначно говорю: так, Німеччина також повністю відмовляється від імпорту російських енергоресурсів. До літа ми вдвічі скоротиму нафту, а до кінця року вийдемо на нуль, потім у межах спільної європейської дорожної карти послідує газ, оскільки наш спільний вихід у Євросоюзі – наша сила", – повідомила пані міністр. 

Сьогодні в Єврокомісії заявили, що відмова від імпорту російської нафти є "предметом інтересу" для нових санкцій проти Росії у відповідь на її війну в Україні. 

Нафтове й газове ембарго – те, на чому від початку повномасштабної війни наполягає Україна, адже європейські держави сплачують РФ величезні кошти за енергоресурси, що дає змогу росіянам продовжувати знищення українців. 

За даними Deutsche Welle, частка Росії у постачанні до Німеччини нафти та газу складає майже чверть – 24%. У вугіллі РФ має частку більш ніж у половину. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також