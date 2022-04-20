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​Зеленський впевнений, що нафтове ембарго буде в шостому пакеті санкції ЄС

Президент Євроради Шарль Мішель також натякнув на такі сподівання.

​Зеленський впевнений, що нафтове ембарго буде в шостому пакеті санкції ЄС
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський впевнений у запровадженні нафтового ембарго і чекає на це рішення у найближчому санкційному пакеті Європейського Союзу.

Про це він розповів журналістам після зустрічі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, передає "Європейська правда".

"Ми закликаємо ЄС до повного енергетичного ембарго щодо нафти і газу. Нафта точно має увійти до шостого санкційного пакету. Без цього він не буде потужним, а буде порожнім", - заявив Зеленський.

Відповідаючи на уточнювальне запитання німецького журналіста про небажання Німеччини запроваджувати енергетичне ембарго, Зеленський наголосив, що стосовно нафти у нього інші очікування.

"Мені здається, що країни ЄС готові запровадити (нафтове) ембарго", - зазначив Зеленський, додавши як приклад успішне запровадження заборони на експорт російського вугілля.

"Нам вдалося запровадити вугільне ембарго, але за наполяганням Німеччини відклали на чотири місяці. І я думаю, що під тиском усіх інших держав ЄС ембарго буде запроваджене", - додав президент.

Президент Євроради Шарль Мішель також натякнув на такі сподівання.

Нагадаємо, заборона на імпорт нафти і газу з Росії так і не увійшла до пʼятого пакету санкції ЄС, деякі країни якого приносять РФ величезні гроші, сплачуючи за енергоресурси. Україна наполягає на нафтовому й газовому ембарго, і деякі держави, як Польща та Балтійські країни, почали відмовлятися від енергоресурсів РФ самостійно.

12 квітня Зеленський закликав ЄС включити нафтове ембарго і вжити санкцій щодо всіх банків РФ вже в наступному пакеті обмежень.

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