На Великдень скасують комендантську годину в Черкаській області, - ОВА

А починаючи з 24 квітня, її скоротять.

На Великдень у Черкаській області скасують комендантську годину.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Скасовуємо її з 21.30 23 квітня до 6.00 24 квітня", - зазначив Табурець.

За словами очільника Черкащини, у цей час буде посилено патрулювання вулиць правоохоронцями та силами тероборони.

"Свято не скасовує належне реагування на повітряні тривоги. У таких випадках слід негайно попрямувати до найближчого укриття", - наголосив керівник ОВА.

Ігор Табурець також повідомив, що починаючи з 24 квітня, в області буде скорочено комендантську годину. Вона діятиме в нових часових межах: із 22.00 по 5.00.

"Це пов’язано зі збільшенням світлового дня та для стимулювання економіки", - пояснив Табурець.

Нагадаємо, на Чернігівщині змінили час комендантської години. З 19 квітня вона триватиме з 21:00 по 5:00.