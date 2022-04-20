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Батьки російських окупантів закликають їх мародерити в Україні на повну, - СБУ

"Мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой".

Батьки російських окупантів закликають їх мародерити в Україні на повну, - СБУ

Батьки російських загарбників розглядають війну в Україні як можливість розбагатіти.

Про це повідомили в СБУ на підставі перехоплених розмов загарбників.

Батьки окупантів називають своїх синів "спонсорами" і закликають їх мародерити на повну.

"Не высовывайся! Мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой", – говорить батько до російського загарбника, який пербуває під Харковом.

Чоловік рекомендує синові не звертати увагу на низьку зарплату, натомість нестачу грошей компенсувати дорогими українськими автомобілями: "…разбирайте мерседесы, у них запчасти дорогие. Лексусы, мерседесы…"

Окупант каже, що не проти таке робити, але "наши командиры, как только видят такие тачки, они либо их пи*дят себе и катаются …или расстреливают из автоматов".

Натомість росіян дає іншу пораду: "снимите генератор, если целый. Генератор на "мерс" и "аудюху" стоит тыщ 10-20… Прикопай десяток генераторов – это 200 тысяч".

В СБУ зауважили - чоловіка "так затьмарила жага розбагатіти, що він і не думає: "прикопати" можуть його власного сина". 

"Наші доблесні захисники цілодобово над цим працюють! А нам моральними цінностями росіян – працювати уже пізно…", - підкреслили в Службі безпеки.

Нагадаємо, четверо мародерів винесли із ТЦ в Бучі інструментів і техніки на 5 млн грн. А деякі окупанти намагаються позбутися награбованого в українців, бо бояться... померти.

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