Оголошено підозри 10 військовим "елітного підрозділу" Путіна, які крали у Бучі білизну та техніку українців

Російським військовослужбовцям, які обкрадали помешкання жителів Київщини і поштою з Білорусі відправляли привласнене майно своїм родичам, оголошено підозри.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

Слідчі встановили причетність військовослужбовців збройних сил РФ до розграбування помешкань жителів Бучанської міської територіальної громади. Серед мародерів були військовослужбовці військової частини №6720 росгвардії - так званого "елітного підрозділу", заснованого і прямо підпорядкованого президенту РФ.

Саме вони під час окупації розкрадали майно українців.

"При цьому не гребували нічим, адже встановлено факти привласнення не лише фінансових заощаджень, ювелірних виробів, комп’ютерної чи побутової техніки, а й навіть… білизни. Ці речі окупанти після відступу з Білорусі поштою відправили своїм родичам в Росію", - йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці встановили десятьох російських військових-мародерів, яким за погодженням із прокурорами Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру. Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). За такі дії передбачено до 12-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо, Путін відзначив "героїзм" російських військових - ґвалтівників та мародерів, які влаштували різанину в Бучі.