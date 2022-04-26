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Росіян заманюють на військову службу обіцянками захмарних зарплат і безкарним мародерством, - українська розвідка

"Більшість росіян, попри величезну вірогідність загибелі в Україні, спонукають до військової служби їхні батьки та родичі", - повідомили в ГУР Міноборони.

Росіян заманюють на військову службу обіцянками захмарних зарплат і безкарним мародерством, - українська розвідка

Росія заманює своїх громадян на військову службу обіцянками захмарних зарплат, соціальних пільг і запевненнями у безкарності мародерства на війні в Україні.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Українські розвідники кажуть - більшість росіян, попри величезну вірогідність загибелі на війні, схиляють до військової служби їхні батьки та родичі. "Ось така загадковість російської душі… та можливість заробити на смерті рідних", - додають в ГУР.

Попри обіцянки влади, як повідомляє воєнна розвідка України, "лише в Центральному військовому окрузі росії за період січень – квітень 2022 року укладено 2861 контракт на проходження військової служби".

Українська розвідка оприлюднила відомості про цих військовослужбовців і попередила - за злочини проти територіальної цілісності та населення України всі військові злочинці будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, РФ розпочала примусову мобілізацію на захоплених територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей, зокрема медиків.

Тим часом у Росії, за даним української розвідки, мобілізація в не демонструє високих результатів. Навпаки – зафіксовано масові відмови, а також самокаліцтва і переховування від призову.

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