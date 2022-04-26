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Електропостачання відновили у 30 тисяч абонентів Луганщини

Залишаються знеструмленими 36 населених пунктів.

Електропостачання відновили у 30 тисяч абонентів Луганщини
Фото: t.me/luhanskaVTSA

Енергетики перепідключили схему, зараз електропостачання є у 30 тисяч абонентів Луганщини.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Росіяни знеструмили всю територію Луганщини учора зранку, лишивши Кремінську підстанцію напругою 300 кВ джерела живлення. Однак наші енергетики швидко знайшли варіант перепідключення міст та сіл області. Завдяки цьому 30 тисяч сімей знов зі світлом”, – йдеться у повідомленні.

Підключаються також знеструмлені насосні станції, очікується подача води там, де це можливо.

Залишаються знеструмленими 36 населених пунктів – 24 повністю та 12 частково. 91 312 споживачів перебувають без електроенергії.

Без газопостачання 46 населених пунктів (113 664 абоненти) – 39 повністю та сім частково.

Нагадаємо, росіяни продовжують рівняти з землею населені пункти Луганської області. У Новотошківці будівель практично не лишилося.

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