Аварія на ЧАЕС так чи інакше сталася б, - уцілілий інженер ЧАЕС Столярчук

Інтерв'ю зі співробітником Чорнобильської атомної електростанції, який чергував у ніс вибуху.

До 36 роковин аварії на Чорнобильській АЕС публікуємо інтерв’ю одного з інженерів ЧАЕС - Юрія Столярчука, якому вдалося вижити після вибуху реактора 26 квітня 1986 року. Це інтерв’ю кілька років тому вийшло на youtube-каналі програми KishkiNa, проте не втрачає актуальності і сьогодні.

Тієї фатальної ночі Юрій Столярчук працював за одним з пультів на щиті управління 4-го енергоблока ЧАЕС. Вибух атомного реактора стався буквально через стіну від нього.

Свідок наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства розповів в інтерв’ю зокрема:

- про свої почуття та думки в перші хвилини після аварії;

- що реально послужило причиною вибуху?

- про допити КДБ;

- чи можна було зупинити випробування й уникнути катастрофи?