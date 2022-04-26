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За час війни в Україні евакуювали понад 10 тисяч дітей з вразливих категорій

Майже 6 900 дітей вивезли за кордон.

За час війни в Україні евакуювали понад 10 тисяч дітей з вразливих категорій
Фото: decentralization.gov.ua

За час війни в Україні евакуювали понад 10 тисяч дітей з вразливих категорій, майже 6 900 дітей вивезли за кордон. Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

У відомстві пояснили, що це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також діти без таких статусів, які зараховані до закладів різних типів на цілодобове перебування, діти з прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, патронатних сімей, діти, які перебувають під опікою та піклуванням. 

Наразі відомо, що з переміщених за кордон дітей 3647 – діти з інституційних закладів і 3238 дітей – із сімейних форм виховання.

"Всі діти переміщені разом із супроводжуючими особами. Супроводжуючі особи зобов’язані поставити дітей на консульський облік у консульській установі України в країні перебування", – зазначили в Мінсоцполітики.

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