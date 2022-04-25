Залізничне сполучення Сумської області з Києвом відновлено

Потяг Суми-Київ та в зворотньому напрямку курсуватиме кожен день.

Залізничне сполучення Сумської області зі столицею відновлено. Поїзд курсуватиме з Сум до Києва щоденно через Конотоп і Ніжин та назад.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.

Він додав, що також на Сумщині відновлено 70% приміських автобусних маршрутів.

"В усі громади почали завозити пальне, його вартість – у межах встановлених норм. У селі Климентове, розташованому на березі Ворскли, що до війни було улюбленим місцем відпочинку мешканців Сумщини, обстежують пошкоджені та зруйновані житлові будинки", – додав Тимошенко.

Внаслідок часткової російської окупації на території Сумської області перестали курсувати поїзди. Єдиними маршрутами станом на 3 квітня були рейси Тростянець-Білопілля та назад. 8 квітня голова ОВА повідомив, що Сущина повністю звільнена від окупантів.

Однак і після цього ворог не залишив Сумську область у спокої. Обстріл відбувся зокрема цієї суботи – росіяни влучили в психоневрологічний диспансер і житлові будинки.