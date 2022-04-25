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У дорозі затримуються 8 потягів, можлива затримка ще 40

Затримок можуть зазнати рейси як у західному, так і східному напрямках. 

У дорозі затримуються 8 потягів, можлива затримка ще 40
Фото: EPA/UPG

Через відновлення залізничної інфраструктури, ушкодження якої сталися через обстріли окупантів, у дорозі затримуються 8 потягів.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Це:

  • №86 Запоріжжя – Львів (+3 год 36 хв);
  • №87 Запоріжжя – Ковель (+5 год 25 хв);
  • №21 Харків – Трускавець (+5 год 21 хв);
  • №130 Кременчук – Івано-Франківськ (+4 год 38 хв);
  • №45 Ужгород – Лозова (+1 год 52 хв);
  • №68 Варшава – Київ (+3 год 10 хв);
  • №715 Київ – Перемишль (4 год 07 хв);
  • №723 Харків – Київ(+2 год 25 хв).

“Відновлення залізничної інфраструктури триває, жоден рейс не “стоїть”, евакуація й транспортування поранених відбуваються за графіком”, – йдеться у повідомленні.

Але через активні роботи на двох ділянках упродовж доби можливі затримки поїздів, які курсують через станцію Здолбунів та Жмеринку:

  • №1/2 Харків – Івано-Франківськ;
  • №4/3 Львів – Запоріжжя;
  • №6/5 Запоріжжя – Івано-Франківськ;
  • №7/8 Київ – Чернівці;
  • №12/11 Львів – Одеса;
  • №13/14 Київ – Солотвино;
  • №15/16 Івано-Франківськ – Харків;
  • №17/18 Харків – Львів;
  • №22/21 Трускавець – Харків;
  • №26/25 Одеса – Рахів;
  • №29/30 Київ – Ужгород;
  • №36/35 Одеса – Перемишль;
  • №37/38 Ужгород – Одеса;
  • №41/42 Дніпро – Львів;
  • №43/44 Івано-Франківськ – Київ;
  • №45/46 Ужгород – Лозова;
  • №49/50 Київ – Трускавець;
  • №55/56 Київ – Рахів;
  • №57/58 Київ – Ворохта;
  • №59/60 Київ – Чоп;
  • №67/68 Київ – Варшава;
  • №78/76 Ковель – Одеса;
  • №81/82 Київ – Ужгород;
  • №86/85 Львів – Запоріжжя;
  • №86/85 Львів – Запоріжжя;
  • №88/87 Ковель – Запоріжжя;
  • №91/92 Київ – Львів;
  • №95/96 Київ – Рахів;
  • №97/98 Київ – Ковель;
  • №105/106 Київ – Одеса;
  • №112/111 Львів – Харків;
  • №120/119 Львів – Запоріжжя;
  • №129/130 Івано-Франківськ – Кременчук;
  • №136/135 Чернівці – Одеса;
  • №149/150 Полтава – Чернівці;
  • №174/173 Хмельницький – Запоріжжя;
  • №231/232 Дніпро – Львів;
  • №237/238 Ужгород – Одеса;
  • №749/750 Київ – Івано-Франківськ;
  • №770/769 Київ – Кам’янець-Подільський.

Затримок можуть зазнати рейси як у західному, так і східному напрямках. 

Нагадаємо, 25 квітня російські окупанти завдали ракетних ударів по об'єктах залізничної інфраструктури у кількох областях центру та заходу України.

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