У дорозі затримуються 8 потягів, можлива затримка ще 40

Через відновлення залізничної інфраструктури, ушкодження якої сталися через обстріли окупантів, у дорозі затримуються 8 потягів.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Це:
- №86 Запоріжжя – Львів (+3 год 36 хв);
- №87 Запоріжжя – Ковель (+5 год 25 хв);
- №21 Харків – Трускавець (+5 год 21 хв);
- №130 Кременчук – Івано-Франківськ (+4 год 38 хв);
- №45 Ужгород – Лозова (+1 год 52 хв);
- №68 Варшава – Київ (+3 год 10 хв);
- №715 Київ – Перемишль (4 год 07 хв);
- №723 Харків – Київ(+2 год 25 хв).
“Відновлення залізничної інфраструктури триває, жоден рейс не “стоїть”, евакуація й транспортування поранених відбуваються за графіком”, – йдеться у повідомленні.
Але через активні роботи на двох ділянках упродовж доби можливі затримки поїздів, які курсують через станцію Здолбунів та Жмеринку:
- №1/2 Харків – Івано-Франківськ;
- №4/3 Львів – Запоріжжя;
- №6/5 Запоріжжя – Івано-Франківськ;
- №7/8 Київ – Чернівці;
- №12/11 Львів – Одеса;
- №13/14 Київ – Солотвино;
- №15/16 Івано-Франківськ – Харків;
- №17/18 Харків – Львів;
- №22/21 Трускавець – Харків;
- №26/25 Одеса – Рахів;
- №29/30 Київ – Ужгород;
- №36/35 Одеса – Перемишль;
- №37/38 Ужгород – Одеса;
- №41/42 Дніпро – Львів;
- №43/44 Івано-Франківськ – Київ;
- №45/46 Ужгород – Лозова;
- №49/50 Київ – Трускавець;
- №55/56 Київ – Рахів;
- №57/58 Київ – Ворохта;
- №59/60 Київ – Чоп;
- №67/68 Київ – Варшава;
- №78/76 Ковель – Одеса;
- №81/82 Київ – Ужгород;
- №86/85 Львів – Запоріжжя;
- №86/85 Львів – Запоріжжя;
- №88/87 Ковель – Запоріжжя;
- №91/92 Київ – Львів;
- №95/96 Київ – Рахів;
- №97/98 Київ – Ковель;
- №105/106 Київ – Одеса;
- №112/111 Львів – Харків;
- №120/119 Львів – Запоріжжя;
- №129/130 Івано-Франківськ – Кременчук;
- №136/135 Чернівці – Одеса;
- №149/150 Полтава – Чернівці;
- №174/173 Хмельницький – Запоріжжя;
- №231/232 Дніпро – Львів;
- №237/238 Ужгород – Одеса;
- №749/750 Київ – Івано-Франківськ;
- №770/769 Київ – Кам’янець-Подільський.
Затримок можуть зазнати рейси як у західному, так і східному напрямках.
Нагадаємо, 25 квітня російські окупанти завдали ракетних ударів по об'єктах залізничної інфраструктури у кількох областях центру та заходу України.