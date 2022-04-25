У дорозі затримуються 8 потягів, можлива затримка ще 40

Затримок можуть зазнати рейси як у західному, так і східному напрямках.

Через відновлення залізничної інфраструктури, ушкодження якої сталися через обстріли окупантів, у дорозі затримуються 8 потягів.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Це:

№86 Запоріжжя – Львів (+3 год 36 хв);

№87 Запоріжжя – Ковель (+5 год 25 хв);

№21 Харків – Трускавець (+5 год 21 хв);

№130 Кременчук – Івано-Франківськ (+4 год 38 хв);

№45 Ужгород – Лозова (+1 год 52 хв);

№68 Варшава – Київ (+3 год 10 хв);

№715 Київ – Перемишль (4 год 07 хв);

№723 Харків – Київ(+2 год 25 хв).

“Відновлення залізничної інфраструктури триває, жоден рейс не “стоїть”, евакуація й транспортування поранених відбуваються за графіком”, – йдеться у повідомленні.

Але через активні роботи на двох ділянках упродовж доби можливі затримки поїздів, які курсують через станцію Здолбунів та Жмеринку:

№1/2 Харків – Івано-Франківськ;

№4/3 Львів – Запоріжжя;

№6/5 Запоріжжя – Івано-Франківськ;

№7/8 Київ – Чернівці;

№12/11 Львів – Одеса;

№13/14 Київ – Солотвино;

№15/16 Івано-Франківськ – Харків;

№17/18 Харків – Львів;

№22/21 Трускавець – Харків;

№26/25 Одеса – Рахів;

№29/30 Київ – Ужгород;

№36/35 Одеса – Перемишль;

№37/38 Ужгород – Одеса;

№41/42 Дніпро – Львів;

№43/44 Івано-Франківськ – Київ;

№45/46 Ужгород – Лозова;

№49/50 Київ – Трускавець;

№55/56 Київ – Рахів;

№57/58 Київ – Ворохта;

№59/60 Київ – Чоп;

№67/68 Київ – Варшава;

№78/76 Ковель – Одеса;

№81/82 Київ – Ужгород;

№86/85 Львів – Запоріжжя;

№86/85 Львів – Запоріжжя;

№88/87 Ковель – Запоріжжя;

№91/92 Київ – Львів;

№95/96 Київ – Рахів;

№97/98 Київ – Ковель;

№105/106 Київ – Одеса;

№112/111 Львів – Харків;

№120/119 Львів – Запоріжжя;

№129/130 Івано-Франківськ – Кременчук;

№136/135 Чернівці – Одеса;

№149/150 Полтава – Чернівці;

№174/173 Хмельницький – Запоріжжя;

№231/232 Дніпро – Львів;

№237/238 Ужгород – Одеса;

№749/750 Київ – Івано-Франківськ;

№770/769 Київ – Кам’янець-Подільський.

Затримок можуть зазнати рейси як у західному, так і східному напрямках.

Нагадаємо, 25 квітня російські окупанти завдали ракетних ударів по об'єктах залізничної інфраструктури у кількох областях центру та заходу України.