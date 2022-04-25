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На Харківщині окупанти сьогодні вбили трьох людей

Є поранені.

Сьогодні від обстрілів окупантів у Харківській області постраждали жителі Дергачів та кількох сіл, які поруч. 

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Росіяни стріляють артилерією по вулицях, житлових будинках. Як наслідок – безневинно загинули 3 мирних жителів, 1 людина поранена.

Через денні обстріли поранено дві цивільні особи у Золочівському районі. 

“Це чергові воєнні злочини окупантів проти мирного населення Харківщини, за які росіяни обов‘язково будуть покарані!”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 квітня росіяни обстріляли Чугуїв, є троє поранених. Серед них — мати з дитиною 12 років.

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