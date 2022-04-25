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Росіяни тримають у Чорному морі вісім носіїв крилатих ракет, - Міноборони

Їх сумарний залп становить 58 ракет.

Росіяни тримають у Чорному морі вісім носіїв крилатих ракет, - Міноборони

За даними української розвідки, у Чорному морі перебувають 8 російських носіїв крилатих ракет.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу у понеділок, 25 квітня, повідомляє Укрінформ.

Мотузяник зазначив, що корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного й Азовського морів продовжують ізолювати район ведення бойових дій, проводять розвідку і надають вогневу підтримку своїм військам на приморському напрямку.

«Відзначу, що за даними нашої розвідки, наразі в Чорному морі перебуває 8 носіїв крилатих ракет морського базування типу «Калібр». Їх сумарний ракетний залп наразі становить 58 ракет», - сказав речник.

Нагадаємо, що вранці 25 квітня російські окупанти стріляли ракетами по об'єктах залізниці у чотирьох областях України. Зокрема, внаслідок ворожого обстрілу на Вінничині попередньо 5 осіб загинули, 18 поранено.

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