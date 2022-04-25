Укрзалізниця повідомила про затримку понад 20 потягів

Станом на 14:30 Укрзалізниця повідомила про затримку поїздів та приміських поїздів через пошкоджену інфраструктуру.

Затримуються потяги:

№86 Запоріжжя – Львів (+3 год 06 хв); №174 Запоріжжя – Хмельницький (+2 год 46 хв); №87 Запоріжжя – Ковель (+5 год 04 хв); №21 Харків – Трускавець (+4 год 37 хв); №13 Солотвино – Київ (+4 год 11 хв); №130 Кременчук – Івано-Франківськ (+5 год 14 хв); №231 Дніпро – Львів (+5 год 26 хв); №45 Ужгород – Лозова (+1 год 58 хв); №15 Харків – Івано-Франківськ (+4 год 20 хв); №136 Одеса – Чернівці (+2 год 44 хв); №68 Варшава – Київ (+2 год 30 хв); №722 Київ – Харків (+1 год 28 хв); №723 Харків – Київ(+58 хв).

Затримуються приміські потяги:

№6206 Козятин – Фастів (+4 год 1 хв); №6321 Жмеринка – Вапнярка (+2 год); №6253 Козятин – Шепетівка (+3 год 10 хв); №6284 Рівне – Могиляни (+1 год 33 хв); №6303 Козятин – Жмеринка (+1 год 35 хв); №816/815 Львів – Чернівці (+1 год 35 хв); №6092 Львів – Здолбунів (+14 хв); №6093 Здолбунів – Львів (+1 год 19 хв);№6187 Львів – Мукачево (+40 хв); №6005 Львів – Трускавець (+2 год 17 хв).

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару росіян стався вибух на залізничній станції "Красне" на Львівщині, на Рівненщині три ворожі ракети влучили в залізничну інфраструктуру. На Вінниччині окупанти ракетами об’єкти транспортної інфраструктури поблизу м. Жмеринки та м. Козятина, загинуло 5 осіб.