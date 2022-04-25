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Укрзалізниця повідомила про затримку понад 20 потягів

Поїзди затримуються через пошкоджену внаслідок обстрілу РФ інфраструктуру.

Укрзалізниця повідомила про затримку понад 20 потягів
Фото: ucraine.info

Станом на 14:30 Укрзалізниця повідомила про затримку поїздів та приміських поїздів через пошкоджену інфраструктуру.

Затримуються потяги:

  1. №86 Запоріжжя – Львів (+3 год 06 хв);
  2. №174 Запоріжжя – Хмельницький (+2 год 46 хв);
  3. №87 Запоріжжя – Ковель (+5 год 04 хв);
  4. №21 Харків – Трускавець (+4 год 37 хв);
  5. №13 Солотвино – Київ (+4 год 11 хв);
  6. №130 Кременчук – Івано-Франківськ (+5 год 14 хв);
  7. №231 Дніпро – Львів (+5 год 26 хв);
  8. №45 Ужгород – Лозова (+1 год 58 хв);
  9. №15 Харків – Івано-Франківськ (+4 год 20 хв);
  10. №136 Одеса – Чернівці (+2 год 44 хв);
  11. №68 Варшава – Київ (+2 год 30 хв);
  12. №722 Київ – Харків (+1 год 28 хв);
  13. №723 Харків – Київ(+58 хв).

Затримуються приміські потяги:

  1. №6206 Козятин – Фастів (+4 год 1 хв);
  2. №6321 Жмеринка – Вапнярка (+2 год);
  3. №6253 Козятин – Шепетівка (+3 год 10 хв);
  4. №6284 Рівне – Могиляни (+1 год 33 хв);
  5. №6303 Козятин – Жмеринка (+1 год 35 хв);
  6. №816/815 Львів – Чернівці (+1 год 35 хв);
  7. №6092 Львів – Здолбунів (+14 хв);
  8. №6093 Здолбунів – Львів (+1 год 19 хв);№6187 Львів – Мукачево (+40 хв);
  9. №6005 Львів – Трускавець (+2 год 17 хв).

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару росіян стався вибух на залізничній станції "Красне" на Львівщині, на Рівненщині три ворожі ракети влучили в залізничну інфраструктуру.  На Вінниччині окупанти ракетами об’єкти транспортної інфраструктури поблизу м. Жмеринки та м. Козятина, загинуло 5 осіб.

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