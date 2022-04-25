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Внаслідок обстрілу окупантів на Вінниччині сьогодні загинуло 5 людей

18 осіб поранено. 

Внаслідок обстрілу окупантів на Вінниччині сьогодні загинуло 5 людей
У березні Росія випустила 6 ракет по території Командування Повітряних сил у Вінниці
Фото: Telegram/Командування Повітряних Сил ЗСУ

Сьогодні вранці російські окупаційні війська обстріляли ракетами об’єкти транспортної інфраструктури поблизу м. Жмеринки та м. Козятина на Вінниччині.

Про це повідомила пресслужба Вінницької обласної прокуратури.

Внаслідок ворожого обстрілу попередньо 5 осіб загинули, 18 поранено. Інформація уточнюється.

За вказаним фактом слідчими УСБУ у Вінницькій області розпочато кримінальні провадження (ч. 3 ст. 110 КК України – умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків). Процесуальне керівництво здійснює Вінницька обласна прокуратура. 

На місці подій працюють слідчі, прокурори та інші відомчі служби. 

“Інформацію про воєнні злочини росії проти України можна надсилати на сайт головної платформи збору доказів warcrimes.gov.ua”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 квітня вибухи на Вінниччині пролунали поблизу міста Козятина.

Росія випустила шість ракет по території Командування Повітряних сил у Вінниці

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