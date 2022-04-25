На Харківщині аеророзвідники Державної прикордонної служби України виявили позиції та бронетехніку окупантів.

Про це повідомила пресслужба прикордонників.

Координати російської армії та техніки ДПСУ передала побратимам зі Збройних сил України.

“Військовослужбовці ЗСУ нанесли вогневе ураження по всіх розвіданих цілях”, – йдеться у повідомленні.

Фото: t.me/DPSUkr

Фото: t.me/DPSUkr

Нагадаємо, 22 квітня стало відомо, що прикордонники здобули інформацію про місця зосередження противника в декількох населених пунктах Харківщини. Так українським бійцям вдалося ліквідувати чималу кількість окупантів, а також три одиниці реактивної системи залпового вогню та систему ППО.