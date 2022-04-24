У Харківській області на Великдень внаслідок обстрілів російських окупантів загинуло двоє людей

На Харківщині на Великдень, 24 квітня, внаслідок обстрілів російських окупантів загинуло двоє людей. Ще одинадцятеро поранено, повідомляє Суспільне.

"Шестеро людей отримали поранення внаслідок обстрілів РФ у Чугуєві, п'ятеро людей — у Малинівці, одна людина — у Золочеві. Однак, за інформацією голови Золочівської громади Віктора Коваленка, на території громади 24 квітня внаслідок обстрілу загинула жінка", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього на Ізюмщині окупанти обстріляли школу та житлові будинки. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, регіон наразі залишається найгарячішою точкою в Харківській області.

Нагадаємо, що 24 квітня росіяни обстріляли Чугуїв, троє поранених. Серед них — мати з дитиною 12 років.