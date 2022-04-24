"Калібри" по Україні окупанти запускають і з підводних човнів, - The Times
"Калібри" по Україні окупанти запускають і з підводних човнів, - The Times
Окупанти обстріляли ракетами Одесу, пожежа в житловому будинку. Оновлено
Окупанти обстріляли ракетами Одесу, пожежа в житловому будинку. Оновлено
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Російське угруповання, яке брало участь у катуваннях в Бучі, зазнало втрат в районі Ізюма - Генштаб
Російське угруповання, яке брало участь у катуваннях в Бучі, зазнало втрат в районі Ізюма - Генштаб
Сергій Кислиця: «Небензя горітиме в пеклі. Він вже зарезервував там собі місце»
Сергій Кислиця: «Небензя горітиме в пеклі. Він вже зарезервував там собі місце»
Віталій Дейнега: «Страх під час війни вбиває більше, ніж зброя»
Віталій Дейнега: «Страх під час війни вбиває більше, ніж зброя»
ОТУ "Схід" повідомило про знищення 130 окупантів та складу з боєприпасами і паливом
ОТУ "Схід" повідомило про знищення 130 окупантів та складу з боєприпасами і паливом
​Арестович про знищення командного пункту окупантів на Херсонщині: "Це крутіше Чорнобаївки буде"
​Арестович про знищення командного пункту окупантів на Херсонщині: "Це крутіше Чорнобаївки буде"
Кількість жертв унаслідок ракетного удару окупантів по Одесі зросла до 8, серед убитих – тримісячна дитина (оновлено)
Кількість жертв унаслідок ракетного удару окупантів по Одесі зросла до 8, серед убитих – тримісячна дитина (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

У Харківській області на Великдень внаслідок обстрілів російських окупантів загинуло двоє людей

Ще одинадцятеро поранені.

У Харківській області на Великдень внаслідок обстрілів російських окупантів загинуло двоє людей
Фото: ДСНС

На Харківщині на Великдень, 24 квітня, внаслідок обстрілів російських окупантів загинуло двоє людей. Ще одинадцятеро поранено, повідомляє Суспільне. 

"Шестеро людей отримали поранення внаслідок обстрілів РФ у Чугуєві, п'ятеро людей — у Малинівці, одна людина — у Золочеві. Однак, за інформацією голови Золочівської громади Віктора Коваленка, на території громади 24 квітня внаслідок обстрілу загинула жінка", - йдеться у повідомленні. 

Окрім цього на Ізюмщині окупанти обстріляли школу та житлові будинки. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, регіон наразі залишається найгарячішою точкою в Харківській області. 

Нагадаємо, що 24 квітня росіяни обстріляли Чугуїв, троє поранених. Серед них — мати з дитиною 12 років.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також