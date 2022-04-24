"Калібри" по Україні окупанти запускають і з підводних човнів, - The Times
"Калібри" по Україні окупанти запускають і з підводних човнів, - The Times
Окупанти обстріляли ракетами Одесу, пожежа в житловому будинку. Оновлено
Окупанти обстріляли ракетами Одесу, пожежа в житловому будинку. Оновлено
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Російське угруповання, яке брало участь у катуваннях в Бучі, зазнало втрат в районі Ізюма - Генштаб
Російське угруповання, яке брало участь у катуваннях в Бучі, зазнало втрат в районі Ізюма - Генштаб
Сергій Кислиця: «Небензя горітиме в пеклі. Він вже зарезервував там собі місце»
Сергій Кислиця: «Небензя горітиме в пеклі. Він вже зарезервував там собі місце»
Віталій Дейнега: «Страх під час війни вбиває більше, ніж зброя»
Віталій Дейнега: «Страх під час війни вбиває більше, ніж зброя»
ОТУ "Схід" повідомило про знищення 130 окупантів та складу з боєприпасами і паливом
ОТУ "Схід" повідомило про знищення 130 окупантів та складу з боєприпасами і паливом
​Арестович про знищення командного пункту окупантів на Херсонщині: "Це крутіше Чорнобаївки буде"
​Арестович про знищення командного пункту окупантів на Херсонщині: "Це крутіше Чорнобаївки буде"
Кількість жертв унаслідок ракетного удару окупантів по Одесі зросла до 8, серед убитих – тримісячна дитина (оновлено)
Кількість жертв унаслідок ракетного удару окупантів по Одесі зросла до 8, серед убитих – тримісячна дитина (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

В зоні ООС українські військові знищили три російські безпілотники "Орлан-10" та іншу військову технііку окупантів

Загалом протягом доби було відбито сім атак ворога. 

В зоні ООС українські військові знищили три російські безпілотники "Орлан-10" та іншу військову технііку окупантів
Фото: facebook.com/pressjfo.news

На Донеччині та Луганщині українські захисники знищили три російські безпілотники "Орлан-10". Про це повідомляється на сторінці Операції обʼєднаних сил. 

"Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.Зокрема українські захисники знищили 13 танків, 3 артилерійські системи, 17 одиниць броньованої техніки, 4 бойові броньовані машини, 18 одиниць автомобільної техніки та 4 паливозаправники противника.Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українським захисникам протягом доби вдалося відбити сім атак ворога.

Загалом, протягом тижня російські окупанти намагалися атакувати позиції українців на Донеччині та Луганщині 63 рази. Військовим ООС вдалося знищити один російський зенітний ракетний комплекс, 55 танків, 20 артилерійських систем, 114 одиниць броньованої техніки, 6 бойових броньованих машин, 2 одиниці спеціальної інженерної, 62 одиниці автомобільної техніки та 5 паливозаправників російської армії. 

Крім того, протягом тижня системами ППО було збито пʼять літаків, один гелікоптер, 28 безпілотних літальних апаратів та 3 крилаті ракети за тиждень. 

Нагадаємо, що на Великдень, 24 квітня, російські окупанти вбили пʼятьох мирних мешканців Донеччини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також