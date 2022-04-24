В зоні ООС українські військові знищили три російські безпілотники "Орлан-10" та іншу військову технііку окупантів

Загалом протягом доби було відбито сім атак ворога.

На Донеччині та Луганщині українські захисники знищили три російські безпілотники "Орлан-10". Про це повідомляється на сторінці Операції обʼєднаних сил.

"Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.Зокрема українські захисники знищили 13 танків, 3 артилерійські системи, 17 одиниць броньованої техніки, 4 бойові броньовані машини, 18 одиниць автомобільної техніки та 4 паливозаправники противника.Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українським захисникам протягом доби вдалося відбити сім атак ворога.

Загалом, протягом тижня російські окупанти намагалися атакувати позиції українців на Донеччині та Луганщині 63 рази. Військовим ООС вдалося знищити один російський зенітний ракетний комплекс, 55 танків, 20 артилерійських систем, 114 одиниць броньованої техніки, 6 бойових броньованих машин, 2 одиниці спеціальної інженерної, 62 одиниці автомобільної техніки та 5 паливозаправників російської армії.

Крім того, протягом тижня системами ППО було збито пʼять літаків, один гелікоптер, 28 безпілотних літальних апаратів та 3 крилаті ракети за тиждень.

Нагадаємо, що на Великдень, 24 квітня, російські окупанти вбили пʼятьох мирних мешканців Донеччини.