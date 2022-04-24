На Великдень російські окупанти вбили пʼятьох мирних мешканців Донеччини

На Великдень, 24 квітня, російські окупанти вбили пʼятьох мирних мешканців Донеччини. Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

"За 24 квітня внаслідок російських обстрілів загинули 5 мирних мешканці Донеччини: двох у Новоселівці, двох у Красногорівці Очеретинської громади і одного у Новомихайлівці. Ще п’ятеро зазнали поранень", - йдеться у повідомленні.

Також Кириленко зазначив, що двоє людей з Луганщини, які зазнали поранень, отримали медичну допомогу у Бахмуті.

Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість цивільних жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, в Донецькій обласній військовій адміністрації повідомили, що сьогодні продовжилися активні бойові дії вздовж лінії зіткнення. Авдіївка зазнала авіаударів, були випущені касетні снаряди.