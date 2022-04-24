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На Великдень російські окупанти вбили пʼятьох мирних мешканців Донеччини

Ще пʼятеро людей зазнали поранень.

На Великдень російські окупанти вбили пʼятьох мирних мешканців Донеччини
Фото: Павло Кириленко

На Великдень, 24 квітня, російські окупанти вбили пʼятьох мирних мешканців Донеччини. Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко. 

"За 24 квітня внаслідок російських обстрілів загинули 5 мирних мешканці Донеччини: двох у Новоселівці, двох у Красногорівці Очеретинської громади і одного у Новомихайлівці. Ще п’ятеро зазнали поранень", - йдеться у повідомленні.

Також Кириленко зазначив, що двоє людей з Луганщини, які зазнали поранень, отримали медичну допомогу у Бахмуті. 

Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість цивільних жертв у Маріуполі та Волновасі. 

Нагадаємо, в Донецькій обласній військовій адміністрації повідомили, що сьогодні продовжилися активні бойові дії вздовж лінії зіткнення. Авдіївка зазнала авіаударів, були випущені касетні снаряди. 

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