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Арестович: Ми запропонували росіянам зустрітися біля стін "Азовсталі" і там провести переговори

"Чекаємо відповіді від РФ і нагадуємо, що наслідки вам там в Кремлі не сподобаються, якщо ви цього не зробите".

Арестович: Ми запропонували росіянам зустрітися біля стін "Азовсталі" і там провести переговори
Фото: скрин відео

Україна запропонувала Росії провести перемовини біля "Азовсталі" в Маріуполі.

Про це на брифінгу повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

Він сказав, що українська сторона хоче викликати в оточене місто "наших російських візаві на перемовинах, щоб домовитися про негайне припиненні вогню, надання гуманітарних коридорів і звільнення або обмін наших військових на всіх військовополонених РФ".

"Чекаємо відповіді від РФ і нагадуємо, що наслідки вам там в Кремлі не сподобаються, якщо ви цього не зробите", - додав Арестович.

Радник глави ОП також додав, що в Маріуполі в районі заводу від ранку "працює авіація противника, дальня авіація. стратегічні бомбардувальники, артилерія противника. Ворог зосереджує наземні сили для того, щоб просуватися вперед". 

Радник керівника ОП також проінформував про ситуацію на інших напрямках фронту. 

Зокрема, Арестович повідомив, що росіяни посилили атаки в колишній лінії розмежування районі ООС. Також загарбники зосередили свої сили в напрямку Гуляй-поля. 

"Протягом тижня ворог просунувся там приблизно на 10 кілометрів, але оскільки наші захисники зараз там зосередили резерви, темпи просування ворога суттєво уповільнилися і наші війська завдають йому суттєвих втрат", - додав Олексій Арестович.

Нагадаємо, Михайло Подоляк озвучив три "маріупольські кроки", щоб стабілізувати ситуацію в оточеному Маріуполі.

Раніше Ірина Верещук повідомила, що Росія відмовилась припинити обстріли на Великдень для евакуації з міста.

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