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РФ намагається спричинити в Україні голод, - ЦПД

Окупанти вивозять до окупованого Криму викрадене у фермерів зерно, а на Херсонщині вимагають 70% майбутнього врожаю.

РФ намагається спричинити в Україні голод, - ЦПД
Фото: Сили оборони Запорізького краю

Російські окупанти роблять усе для того, щоб спричинити продовольчу кризу в південних регіонах України.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України з посиланням на словам омбудсмена Людмили Денісової.

Росіяни вивозять до тимчасово окупованого кримського півострова зерно, яке викрадають в українських фермерів

"Зокрема, окупанти пограбували Новоолексіївський елеватор і вивезли зерно до Криму. Підтвердженням цьому можуть слугувати повідомлення жителів Севастополя щодо того, що кілька днів тому запрацював морський термінал з перевалки зерна, запасів якого в Криму просто не існує", - зазначили в ЦПД.

У той де час загарбники поставили ультиматум фермерам Херсонщини - окупанти дозволять сіяти тільки зерно та соняшник, якщо українці погодяться безкоштовно віддавати 70% майбутнього врожаю. 

"Більшість фермерів відмовляється від такої співпраці", - додали в центрі протидії дезінформації.

"Не хочеться проводити паралелі, але майже так само чинили в Україні більшовики", - наголосили в ЦПД.

Нагадаємо, на Харківщині окупанти вимагають від фермерів почати посівну. А тим, хто не погоджується, погрожують "націоналізацією".

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