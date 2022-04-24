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Подоляк відповів меру Дюссельдорфа, який сумнівається в масштабах злочинів російських військових в Україні

"Деяким політикам слід подумати, чи їхнім онукам не доведеться за них просити пробачення".

Подоляк відповів меру Дюссельдорфа, який сумнівається в масштабах злочинів російських військових в Україні
Фото: Twitter

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк порадив колишньому меру Дюссельдорфа Томасу Гайзелю поговорити з жертвами російських окупантів, щоби переконатися в реальності злочинів, які вчиняла російська армія в Україні.

"Колишній мер Дюссельдорфа Томас Гайзель сумнівається в тому, що Росія скоїла воєнні злочини, і запитує, чи варто довіряти новинам з України. Я думаю, пан Гайзель може приїхати й особисто запитати в чоловіка, який втратив свою сім’ю в Одесі, батьків зґвалтованої дівчини в Бучі або біженців з Маріуполя", - написав Подоляк у своєму Тwitter.

Він також зазначив, що деяким дуже зручно "не помічати" очевидне.

"Зручно заплющити очі й вдавати, ніби нічого не відбувається. Ізолюватися від новин у комфортній бульбашці. Особливо коли ви роками заповнювали кишені російськими грошима. Деяким політикам слід подумати, чи їхнім онукам не доведеться за них просити пробачення", - додав Подоляк.

Нагадаємо, колишній мер Дюссельдорфа, член Соціал-демократичної партії Німеччини Томас Гайзель спровокував скандал у мережі своїм дописом про Україну, поставивши під сумнів масштаби воєнних злочинів Росії в Україні. Зокрема, він вважає, що 410 убитих мирних жителів Бучі - "недостатньо висока цифра, щоб називати це геноцидом".

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