Подоляк відповів меру Дюссельдорфа, який сумнівається в масштабах злочинів російських військових в Україні

"Деяким політикам слід подумати, чи їхнім онукам не доведеться за них просити пробачення".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк порадив колишньому меру Дюссельдорфа Томасу Гайзелю поговорити з жертвами російських окупантів, щоби переконатися в реальності злочинів, які вчиняла російська армія в Україні.

"Колишній мер Дюссельдорфа Томас Гайзель сумнівається в тому, що Росія скоїла воєнні злочини, і запитує, чи варто довіряти новинам з України. Я думаю, пан Гайзель може приїхати й особисто запитати в чоловіка, який втратив свою сім’ю в Одесі, батьків зґвалтованої дівчини в Бучі або біженців з Маріуполя", - написав Подоляк у своєму Тwitter.

Він також зазначив, що деяким дуже зручно "не помічати" очевидне.

"Зручно заплющити очі й вдавати, ніби нічого не відбувається. Ізолюватися від новин у комфортній бульбашці. Особливо коли ви роками заповнювали кишені російськими грошима. Деяким політикам слід подумати, чи їхнім онукам не доведеться за них просити пробачення", - додав Подоляк.

Екс-мер Дюссельдорфа @Thomas_Geisel ставить під сумнів воєнні злочини 🇷🇺 й питає, чи можна довіряти новинам з 🇺🇦. Думаю, пан Гейзель може приїхати й поставити питання чоловіку, який втратив родину в Одесі (фото), батькам зґвалтованої дівчинки з Бучі чи біженцям з Маріуполя. (1/2) pic.twitter.com/YD7NswPYQz — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 24, 2022

Нагадаємо, колишній мер Дюссельдорфа, член Соціал-демократичної партії Німеччини Томас Гайзель спровокував скандал у мережі своїм дописом про Україну, поставивши під сумнів масштаби воєнних злочинів Росії в Україні. Зокрема, він вважає, що 410 убитих мирних жителів Бучі - "недостатньо висока цифра, щоб називати це геноцидом".