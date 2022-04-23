Президент України Володимир Зеленський у ці хвилини дає пресконференцію у метро Києва.
Трансляція доступна на телеканалах, ютубі на соцмережах.
Глава держави відповідає на запитання представників українських і міжнародних ЗМІ.
Глава держави відповідає на запитання представників українських і міжнародних ЗМІ.
Президент України Володимир Зеленський у ці хвилини дає пресконференцію у метро Києва.
Трансляція доступна на телеканалах, ютубі на соцмережах.
Глава держави відповідає на запитання представників українських і міжнародних ЗМІ.