Глава держави відповідає на запитання представників українських і міжнародних ЗМІ.

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Президент України Володимир Зеленський у ці хвилини дає пресконференцію у метро Києва.

Трансляція доступна на телеканалах, ютубі на соцмережах.

Глава держави відповідає на запитання представників українських і міжнародних ЗМІ.