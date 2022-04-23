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Зеленський дає пресконференцію на станції київського метро (трансляція)

Глава держави відповідає на запитання представників українських і міжнародних ЗМІ.

Президент України Володимир Зеленський у ці хвилини дає пресконференцію у метро Києва.

Трансляція доступна на телеканалах, ютубі на соцмережах.

Глава держави відповідає на запитання представників українських і міжнародних ЗМІ.

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