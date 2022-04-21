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З початку повномасштабного вторгнення РФ Україну відвідали глави дев'яти держав

Президент Зеленський провів 26 виступів перед парламентами інших країн та міжнародними організаціями.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Україну відвідали глави дев'яти держав
Фото: president.gov.ua

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україну з візитами відвідали лідери дев'яти держав, а президент Володимир Зеленський 26 разів виступив перед парламентами інших країн та міжнародними організаціями.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга, передає "Укрінформ".

"Якщо брати динаміку візитів, то станом на сьогодні було здійснено дев’ять візитів лідерів іноземних держав. Це – сміливі візити сміливих лідерів до сміливої держави. Усі ці візити мали надзвичайно важливе значення з точки зору консолідації зусиль міжнародної спільноти на підтримку України, з точки зору структуризації антивоєнної коаліції. І всі вони мали надзвичайно важливі конкретні невідкладні результати", - сказав він.

Сибіга також зазначив, що Зеленський провів 26 виступів перед парламентами інших країн та міжнародними організаціями, і пообіцяв, що ця практика продовжуватиметься.

"Усі ці виступи мали позитивний ефект. Це справді інформаційна зброя, асиметрична українська інформаційна зброя, тому що російській стороні нічого протиставити тут. Ми чітко бачимо і прослідковуємо прямі наслідки військово-оборонної підтримки, безпекової підтримки, зростання рівня підтримки суспільств тих країн, де виступав Президент, українського народу у боротьбі з російським агресором", - пояснив він.

Крім того, Сибіга проінформував, що від 24 лютого Зеленський провів 294 сеанси захищеного відеозв'язку та понад 230 телефонних розмов.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що приїде до Києва, "коли зможе принести реальну користь".

Раніше Зеленський також запросив відвідати Україну президента США Джо Байдена. Однак, як передає CNN, джерела в Білому домі заявили, що поїздка Байдена в Україну вкрай малоймовірна.

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