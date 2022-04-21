Тимошенко: У нас немає іншого пріоритету, аніж армія

Парламент одноголосно проголосував за суттєве збільшення фінансування армії, адже саме вона є гарантом нашої безпеки та перемоги.

Про це заявила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, коментуючи журналістам телеканалу «Рада» результати сьогоднішнього засідання Верховної Ради.

«Найголовніше, що було ухвалено сьогодні, – це рішення про додаткове, потужне 200-мільярдне фінансування армії. Немає іншого, більш пріоритетного, напрямку використання грошей. З усього, що має країна, зняли видатки і направили на підтримку армії: на озброєння, на захист військових, на виплату їм заробітних плат, на лікування та підтримку родин загиблих і поранених», – повідомила Юлія Тимошенко.

За її словами, другий важливий документ, який було ухвалено та в якому були враховані всі поправки «Батьківщини», – це закон про підтримку людей, які втратили внаслідок війни роботу. Для них спрощуються бюрократичні процедури реєстрації у Службі зайнятості.

«Одразу, не чекаючи 3 місяців, людина реєструється – і зможе отримати 10-12 тисяч гривень. Це закон, який дозволить людям, допоки триватиме війна і не буде роботи, протриматися і мати можливість забезпечувати свої родини», – зазначила лідерка «Батьківщини».

Вона також додала, що її команда працюватиме над тим, щоб посилити соціальний захист біженців і переселенців.