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Рада прийняла закон про дерадянізацію законодавства України

Розпочато процес "вичищення" з майже 1200 актів органів державної влади та управління Союзу РСР, Української РСР (Української СРР).

Рада прийняла закон про дерадянізацію законодавства України
Руслан Стефанчук
Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Верховна Рада прийняла Закон №4284  "Про дерадянізацію законодавства України". За нього в цілому проголосували 293 нардепи.

Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

"В чистий четвер розпочинає роботу законодавчий «антивірус»! Прийнято зареєстрований мною закон «Про дерадянізацію законодавства України». Він прибере законодавчий непотріб, яким так щедро захаращене українське законодавство», - запевнив спікер.

Він додав, що розпочато процес "вичищення" з майже 1200 актів органів державної влади та управління Союзу РСР, Української РСР (Української СРР).

"Такі акти будуть визнані такими, що не застосовуються на території України. Крім того, окремі кодекси, які досі діють в Україні, позбудуться радянської термінології. Це дозволить підвищити якість українського законодавства, що є фундаментальною функцією парламенту. Реалізація закону також передбачає обов'язок Кабінету міністрів України в установлені строки розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проєкти Житлового кодексу України, Трудового кодексу та Кодексу про адміністративні проступки", - додав Стефанчук.

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