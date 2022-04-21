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Верховна Рада продовжила воєнний стан до 25 травня

Також нардепи проголосували за виключення Віктора Медведчука з членів Комітету ВРУ по правах людини та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Верховна Рада продовжила воєнний стан до 25 травня
Фото: facebook/Дмитро Разумков

Верховна Рада України продовжила воєнний стан до 25 травня.

Про це у своєму ТГ написав народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Також народні депутати на пленарному засіданні парламенту проголосували за виключення Віктора Медведчука з членів Комітету ВРУ по правах людини та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Сьогодні знову зібрався Парламент. Знову в центрі столиці», – написав він.

Зокрема, парламент проголосував за такі законодавчі ініціативи:

  • 7300 – продовження воєнного стану на місяць, до 25 травня (300 – «за»)
  • 7278 – закон про звільнення від оподаткування (18%+1,5%) за винагороду за передану нашій армії придатної для застосування військової трофейної техніки ворога // в цілому (302)
  • 7299 – збільшення резервного фонду Бюджету на 200 млрд шляхом запозичень // в цілому (296)
  • 7270 – зміни до регулювання правового режиму на тимчасово окупованій території України у зв’язку з повномасштабною війною // в цілому (300)
  • 7275 – спрощення отримання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю під час війни // в цілому (296)
  • 7269 – спрощення процедури прийняття кадрових рішень щодо посад в органах місцевого самоврядування, посад комунального сектору в умовах воєнного стану // за основу (230)
  • 7282 – спрощення будівництва споруд, призначених для життєзабезпечення осіб, які втратили житло внаслідок війни // за основу (268)
  • 7249 – закон, за яким пропонується платити ренту тільки за реалізований газ (а не видобутий), а все решту доплатити протягом 3 міс після закінчення воєнного стану // за основу(287)
  • 7255 – закон, яким вдосконалюються чинний механізми захисту цивільного населення і територій в умовах війни // за основу (292)
  • 5847 – розмежування повноважень Міністерства внутрішніх справ України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій у сфері цивільного захисту // в цілому
  • 7227 – підвищення ефективності організації роботи постачальників електронних комунікаційних мереж в умовах воєнного стану // за основу (245)
  • 7264 – спрощення фітосанітарних заходів для сільськогосподарської продукції та агрохімікатів // за основу (293)
  • 7289 – особливості регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану // за основу (233)
  • 3688 – доповнити перелік об’єктів, що передаються безоплатно із державної у комунальну власність, цілісними майновими комплексами державних пожежно-рятувальних підрозділів // в цілому (299)
  • 6416 – продовження можливості участі міжнародних організацій у закупівлі ліків для України // в цілому (266)
  • 7194 – процедура розшуку та націоналізації майна країни агресора (через НАЗК та антикор.суд) // в цілому (302)
  • 7280 – визначення вичерпного переліку обставин при яких не поширюються обмеження щодо допустимої вартості одержаних подарунків та інші вимоги антикорупційного законодавства // за основу (269)
  • 4284 – очищення українського законодавства від термінологічної радянщини // в цілому (293)
  • 7301 – виключення Віктора Медведчука з членів Комітету ВРУ по правах людини та реінтеграції тимчасово окупованих територій (295).

Железняк додав, що під популістичні гасла депутати провалили два закони.

Це:

  • 5388 – дерегуляція трудових відносин, наприклад процедура укладення строкового трудового договору (187),
  • 7191 – особливості приватизації державного майна для релокованих підприємств в умовах воєнного стану, щодо скорочення строку з 100 до 25 днів (193).

Нагадаємо, колишні 23 нардепи фракції ОПЗЖ створили нову депутатську групу “Платформа за життя та мир”.

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