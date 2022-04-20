Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Війська РФ обстріляли "Градами" район Кривого Рогу
Війська РФ обстріляли "Градами" район Кривого Рогу
​"Угорський народ не може платити за цю війну", – Сіярто про санкції ЄС проти російських нафти та газу
​"Угорський народ не може платити за цю війну", – Сіярто про санкції ЄС проти російських нафти та газу
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
На Луганщині нацгвардієць збив ворожий безпілотник з автомата Калашникова
На Луганщині нацгвардієць збив ворожий безпілотник з автомата Калашникова
Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Азов» показав фото дітей у бункері «Азовсталі» і просить світ організувати їх евакуацію
«Азов» показав фото дітей у бункері «Азовсталі» і просить світ організувати їх евакуацію
18 квітня Збройні сили знищили сім повітряних цілей, зокрема, Су-30
18 квітня Збройні сили знищили сім повітряних цілей, зокрема, Су-30
У центрі Києва знайшли розтяжку з гранатою
У центрі Києва знайшли розтяжку з гранатою
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Військові, рятувальники і поліцейські зможуть безкоштовно лікуватись у медзакладах МВС та Міноборони, - Кабмін

В уряді встановили період, під час якого передбачене безоплатне обслуговування для перелічених категорій.

Військові, рятувальники і поліцейські зможуть безкоштовно лікуватись у медзакладах МВС та Міноборони, - Кабмін
Фото: Анна Ютченко

Українські військові, поліцейські та рятувальники зможуть безоплатно лікуватись у медичних закладах системи МВС та Міністерства оборони

Про це йдеться на сайті Кабміну.

Уряд ухвалив рішення дозволити безкоштовне обслуговування упродовж дії воєнного стану і протягом року з дня його припинення або скасування.

"До цієї категорії належать військовослужбовці ЗСУ, НГУ, ДПСУ, інших військових формувань, поліцейські та особи рядового і начальницького ДСНС. Вони зможуть обслуговуватись у військово-медичних закладах, закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності й підпорядкування за територіальним принципом, що залучаються до надання медичної допомоги в умовах воєнного стану", - повідомили в уряді.

Ініціювало таку пропозицію МВС.

Нагадаємо, 19 квітня Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту проєкт закону про продовження дії воєнного стану.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , ,
Читайте також