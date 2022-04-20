Військові, рятувальники і поліцейські зможуть безкоштовно лікуватись у медзакладах МВС та Міноборони, - Кабмін

В уряді встановили період, під час якого передбачене безоплатне обслуговування для перелічених категорій.

Українські військові, поліцейські та рятувальники зможуть безоплатно лікуватись у медичних закладах системи МВС та Міністерства оборони.

Про це йдеться на сайті Кабміну.

Уряд ухвалив рішення дозволити безкоштовне обслуговування упродовж дії воєнного стану і протягом року з дня його припинення або скасування.

"До цієї категорії належать військовослужбовці ЗСУ, НГУ, ДПСУ, інших військових формувань, поліцейські та особи рядового і начальницького ДСНС. Вони зможуть обслуговуватись у військово-медичних закладах, закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності й підпорядкування за територіальним принципом, що залучаються до надання медичної допомоги в умовах воєнного стану", - повідомили в уряді.

Ініціювало таку пропозицію МВС.

Нагадаємо, 19 квітня Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту проєкт закону про продовження дії воєнного стану.