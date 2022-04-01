Через військову агресію РФ багато українців опинилися в умовах, коли доступ до питної води та якісної їжі обмежений або зовсім відсутній.

У Міністерстві охорони здоров’я України оприлюднили інфографіку про профілактику ботулізму.

“Через військову агресію РФ багато українців опинилися в умовах, коли доступ до питної води та якісної їжі обмежений або зовсім відсутній. За таких обставин виникає загроза здоров’ю та навіть життю людини через харчові отруєння. Особливу небезпеку становить гостре токсико-інфекційне захворювання – ботулізм. Це харчове отруєння, яке може призвести до тяжких наслідків”, – йдеться в повідомленні.

Основною причиною ботулізму є вживання в їжу неякісно приготовлених продуктів, що були забруднені бактеріями ботулізму.

МОЗ публікує інформацію про причини ботулізму та рекомендації, як уникнути захворювання.