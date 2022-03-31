За місяць війни від ковіду у стаціонарах Києва вилікувалося 900 хворих

У КМДА нагадали про необхідність вакцинації.

За місяць війни від коронавірусу у стаціонарах Києва вилікувалося 900 хворих.

Про це повідомили у КМДА.

У столиці працюють 73 пункти вакцинації від COVID-19.

“Нагадуємо про необхідність вакцинації. Перша доза, друга або бустерна – всі доступні у столиці”, – зазначили у КМДА.

Нагадаємо, цього тижня Міністерство охорони здоров’я України нагадало про особливості дії карантину для боротьби з COVID-19 в умовах воєнного стану.

23 березня стало відомо, що фармацевтична компанія "Дарниця" 18 березня підписала угоду на отримання ліцензії на виробництво орального протиковідного препарату Pfizer.

Ще перед війною українцям, які повертаються з-за кордону, дозволили в’їзд без тестів на ковід і самоізоляції.