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На Львівщині розгорнули польовий госпіталь від Нідердандів

Новостворений госпіталь може працювати без електропостачання на дизель-генератор.

На Львівщині розгорнули польовий госпіталь від Нідердандів

У Львівській області розгорнули ще один польовий госпіталь. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Польовий шпиталь передали Україні рішенням уряду Королівства Нідерландів для лікування і реабілітації поранених військових та тимчасово переміщених осіб, які виїхали з домівок через повномасштабне вторгнення РФ.

Мобільний медичний заклад розрахований на 50 ліжко-місць, а його структура включає:

  • операційну;
  • реанімаційні ліжка;
  • відділення інтенсивної терапії;
  • відділення рентген-діагностики;
  • апарати ультразвукової діагностики;
  • клінічну лабораторію з банком крові;
  • кисневий концентратор.

Новостворений госпіталь може працювати без електропостачання на дизель-генераторі та забезпечений необхідними запасами медикаментів та витратних матеріалів на рік роботи за повного завантаження.

Наразі триває формування штату спеціалістів.

Раніше на польсько-українському кордоні на шляху до Львова відкрили перший ізраїльський польовий госпіталь.

Нагадаємо, у Мостиськах на Львівщині відкрився ізраїльський польовий шпиталь, який надаватиме допомогу переселенцям, мешканцям Мостиської та сусідніх громад.

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