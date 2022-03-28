У Львівській області розгорнули ще один польовий госпіталь. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.
Польовий шпиталь передали Україні рішенням уряду Королівства Нідерландів для лікування і реабілітації поранених військових та тимчасово переміщених осіб, які виїхали з домівок через повномасштабне вторгнення РФ.
Мобільний медичний заклад розрахований на 50 ліжко-місць, а його структура включає:
- операційну;
- реанімаційні ліжка;
- відділення інтенсивної терапії;
- відділення рентген-діагностики;
- апарати ультразвукової діагностики;
- клінічну лабораторію з банком крові;
- кисневий концентратор.
Новостворений госпіталь може працювати без електропостачання на дизель-генераторі та забезпечений необхідними запасами медикаментів та витратних матеріалів на рік роботи за повного завантаження.
Наразі триває формування штату спеціалістів.
Раніше на польсько-українському кордоні на шляху до Львова відкрили перший ізраїльський польовий госпіталь.
Нагадаємо, у Мостиськах на Львівщині відкрився ізраїльський польовий шпиталь, який надаватиме допомогу переселенцям, мешканцям Мостиської та сусідніх громад.