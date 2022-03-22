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Сьогодні в аптеки доставлять ліки, з якими були логістичні проблеми

Йдеться про препарати йоду, заспокійливі та гормональні препарати.

Сьогодні в аптеки доставлять ліки, з якими були логістичні проблеми
Фото: tovtao.te.ua

Україна найближчими годинами отримає більш як два мільйони доз препаратів йоду, заспокійливі та гормональні препарати. 

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, передає Укрінформ.

Певні затримки із постачанням, за словами парламентарія, пов’язані зі спровокованими російською агресією логістичними проблемами. Це ж стосується й постачань безрецептурних заспокійливих.

Також вже відбулися закупівлі гормональних препаратів. Радуцький запевнив, що найближчими днями їх дефіцит буде подолано.

Крім того, Радуцький наголосив, що Міністерство охорони здоров’я найближчим часом вирішить питання доставки ліків у регіони, де тривають активні бойові дії.

Нагадаємо, 20 березня МОЗ заборонило продавати в Україні 39 медпрепаратів з Білорусі. Аналогічні лікарські засоби виробляють українські фармкомпанії. Тому відмова від білоруських препаратів не становить загрози чи шкоди забезпеченню українців ліками. Повний список лікарських засобів опубліковано на сайті міністерства.

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