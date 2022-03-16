​Найближчими днями біля Львова почне діяти ізраїльський польовий шпиталь, - Бродський

У найближчі дні неподалік від Львова почне діяти ізраїльський польовий шпиталь.

Про це у своєму Facebook повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

"Ізраїль стане першою країною (наскільки мені відомо), яка розгорне польовий шпиталь на українській території на прохання керівництва України", - підкреслив Бродський.

Він додав, що Ізраїль продовжує надавати допомогу "у безпрецедентних розмірах".

"Генератори для лікарень, опріснювальні установки, намети, ковдри, тонни ліків та засобів індивідуального захисту для медперсоналу. Вивезення до Ізраїлю дітей з онкологічними захворюваннями. Сотні ізраїльських добровольців - лікарів та парамедиків, соціальних працівників та психологів, які допомагають біженцям", - повідомив посол.

Нагадаємо, цього тижня Україну має відвідати ізраїльська медична делегація, яка відкриє польовий госпіталь у рамках гуманітарної допомоги українському народу.

8 лютого Естонія передала Збройним силам України мобільний польовий шпиталь Role 2.